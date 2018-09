Samp, Defrel: "Facile lavorare con Giampaolo, grazie ai compagni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda doppietta consecutiva per Gregoire Defrel che vola in testa alla classifica marcatori. L'attaccante blucerchiato ha parlato ai microfoni di Samp Tv dopo il 5-0 sul Frosinone: "Abbiamo fatto un grande secondo tempo, avevamo avuto qualche difficoltà dopo l’1-0. Dico grazie ai miei compagni per i gol: Ramírez mi ha messo una palla perfetta, solo da spingere dentro. Amo correre, aiutare la squadra, difendere. Ora mi sento bene, quindi riesco a dare una mano. Devo continuare ad andare avanti così. Con il mister è facile lavorare, ci dà una grossa mano. Abbiamo due partite in una settimana, quindi ora ci riposeremo per poi fare tutto al meglio".