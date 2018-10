Samp, Defrel sfida il 'suo' Sassuolo: "Bei ricordi, se segno non esulto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX: "Rinascere, dopo l'esperienza della stagione scorsa alla Roma, è proprio quello che volevo fare. Ho lavorato e sto lavorando per riuscirci e sono contento di averlo fatto per ora almeno un po'. Per il resto, se qualcuno dice 'bidone' con malignità, lascio parlare la gente. Il mio compito è dare il massimo per dimostrare il contrario. Con la Roma non è stato facile, ho avuto tanti problemi. Era fondamentale non sbagliare la scelta successiva e la Samp è stata quella giusta. Mi sento bene, ma non sono ancora al cento per cento".

Ora la gara col Sassuolo. "Sono stato là due anni. Tanti bei ricordi, ho fatto vedere buone cose, siamo arrivati in Europa. Però penso alla Samp. Voglio vincere questa partita e se segnerò, non esulterò per rispetto alla mia ex squadra. Una realtà particolare del calcio italiano, anche un po' romantica, deve tutto al patron Squinzi. Giocavamo fuori casa anche in casa, visto che Reggio Emilia non è Sassuolo. Io abitavo proprio a Sassuolo, vedevo lo stadio dalla mia finestra. Andavo a piedi ad allenarmi. Qui a Genova devo usare l'auto, ma sto proprio di fronte al mare".