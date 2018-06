Samp, difficile la permanenza di Capezzi: l'Empoli è alla finestra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul mercato dell'Empoli da La Nazione, che mette in primo piano la notizia di un interessamento per Leonardo Capezzi, classe 1995, cresciuto nella Fiorentina ma di proprietà della Sampdoria. Capezzi ha svolto diversi ruoli del centrocampo, ma con Giampaolo era diventato il vice Torreira. Il club ligure difficilmente punterà su di lui per rimpiazzare il regista uruguayano passato all’Arsenal e quindi ecco che l’Empoli potrebbe farci un pensierino. Non è tuttavia da escludere che il club azzurro pensi anche ad un profilo più esperto per quel ruolo.