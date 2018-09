Samp, Dodò e il riscatto da parte del Santos: "Non so niente"

© foto di Federico Gaetano

E' ancora tutto da decifrare il futuro di Dodò, laterale brasiliano di proprietà della Sampdoria ceduto in prestito con diritto di riscatto al Santos fino al termine del 2018. Sulla sua posizione si è espresso direttamente anche l'ex Roma dalle pagine di atribuna.com.br: “Il Santos non si è ancora fatto vivo, così come nessun’altro club. Stiamo vivendo un momento molto importante, sono stati tutti concentrati su vari problemi: il caso Sanchez e le richieste di impeachment contro il presidente potrebbero essere i motivi per cui nessuno è ancora venuto da me. Restano un paio di mesi, mi sento più a mio agio a parlare di queste cose al termine del campionato, vorrei concentrarmi sull’allenamento e sulle partite".