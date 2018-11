Samp-Emmers, il ds della Cremonese: "Rimarrà qui fino a giugno"

In merito al futuro di Xian Emmers, centrocampista classe 1999 di proprietà dell'Inter ma attualmente in prestito alla Cremonese, si è espresso Leandro Rinaudo, ds del club grigiorosso: "Xian rimarrà qui fino a giugno - spiega a FcInterNews.it -, come stabilito con l’Inter la scorsa estate. Poi, a fine stagione, rientrerà a Milano e sarà il club nerazzurro a occuparsi del futuro. Il ragazzo ha qualità importanti sotto l’aspetto tecnico. Mentre tatticamente deve crescere e maturare. Ha alle spalle ottime stagioni nella cantera nerazzurra, ma la serie B non potrà che fargli bene e farlo maturare ancora di più sotto tutti i punti di vista. Pronto per la Serie A? E' un giocatore futuribile: lavora molto bene sia in funzione degli allenamenti settimanali che in vista delle partite”.