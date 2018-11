Samp, Ferrero: "Il Torino sembrava giocasse a rugby invece che a calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Pressing dopo la sconfitta dei blucerchiati contro il Torino a Marassi: "Non parlo mai degli arbitri, tutti commentano il loro operato ma io faccio in un altro modo. Cairo è stato tutta la scorsa settimana a lamentarsi dei direttori di gara. Rocchi è un grande arbitro e non voglio contestarlo, per questo ero contento della sua designazione. Il vantaggio del Toro? Durante l’azione del primo gol granata mi hanno rotto Barreto. Solitamente con un calciatore a terra si ferma il gioco, invece non è stato così. Il Toro sembrava giocasse a rugby e non a calcio”.