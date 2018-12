© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Queste le parole dell'allenatore della Sampdoria: "La Lazio l’hanno descritta bene i suoi dirigenti: è una Ferrari ingolfata. Ma noi non siamo il meccanico che la vuole fare ripartire. Cercheremo di dare continuità ai nostri risultati. Andremo all’Olimpico a fare la nostra partita. Sappiamo che sono una grande squadra, molto forte. Ma io ho fiducia nei miei ragazzi. Io so chi alleno e su chi posso contare. So bene chi sono i miei titolari: non undici, ma tutti quanti. Perché puoi essere titolare anche se qualche volta parti dalla panchina. Le scelte vanno contestualizzare in base a tante cose. Uno tra Ramirez e Saponara giocherà e l’altro starà fuori inizialmente, ma non perché ha demeritato. Sono forti entrambi e nulla mi vieta di alternarli, sfruttando tutti e due nel corso della gara. Vale per loro ma anche per altri, come successo fin qui con Defrel e Caprari".