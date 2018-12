Samp, Giampaolo: "VAR garanzia, le porcate di una volta sono sparite"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo è intervenuto poco fa in conferenza stampa parlando anche delle recenti polemiche arbitrali: "Credo ancora che il VAR sia una garanzia. Poi possono esserci anche valutazioni diverse, alcune volte la segnalazione arriva dall’assistente. Ci sono stati episodi in queste ultime domeniche. Tutti possono sbagliare, ma l’importante è lavorare per migliorare e ridurre gli errori che si possono commettere. Nessuno è esente da colpe. L’atteggiamento migliore è quello di valutare gli errori per poi correggergli. È comunque un salto di qualità importante, le porcate che si facevano una volta non si possono più fare. Oggi siamo tutti più tutelati rispetto ai condizionamenti che ci possono essere".