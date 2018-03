Samp, il mercato all’origine della crisi

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un avvio di stagione da spellarsi le mani. Sogni di Europa tutt’ora perseguibili anche grazie al fieno che la Sampdoria di Giampaolo ha messo in cascina nella prima parte di una stagione che nonostante le premesse entusiasmanti, sta vivendo un periodo di oggettivo ed inequivocabile appannamento. Colpa di difficoltà dal punto di vista fisico, certamente, e magari anche di meccanismi difensivi che dopo avere funzionato con precisione svizzera per larga parte del campionato si stanno incrinando proprio sul più bello, pur premettendo che nulla, a livello di classifica, può considerarsi perduto. Probabile poi, che in casa blucerchiata, abbiano influito anche quelle costanti voci di mercato che pongono i gioielli di Ferrero sempre al centro del mirino dei top club di casa nostra e non solo: impossibile che Torreira, per esempio, non abbia vagato con la testa più in là della prossima estate, anche a corredo di dichiarazioni costanti da parte del suo entourage sempre più proiettato nel trovare una buona sistemazione per il suo assistito nella prossima stagione. Così come definito è il futuro di Strinic, destinato dopo un solo campionato il Liguria a preparare armi e bagagli con direzione Milan, così come è evidente che lo stesso tecnico Giampaolo abbia patito le indiscrezioni che gravitano sul conto suo e dei giocatori che ha valorizzato da agosto ad oggi. Ingredienti di un risultato controproducente, esplicitato dal tracollo di nove gol subiti in due partite e di un sogno europeo che si sta inceppando poco prima di concretizzarsi. L’allarme è scattato, le contromisure vanno prese al più presto possibile.