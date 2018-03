Samp, in settimana l'incontro tra Ferrero e Giampaolo. Che non rischia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo l'edizione genovese de La Repubblica, in settimana ci sarà un confronto tra Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, e Marco Giampaolo. "Non ha colpe, non sfaciamo tutto", ha detto il presidente blucerchiato che ieri ha ribadito che "l'allenatore non è assolutamente in discussione". Il tecnico ha mandato però un chiaro messaggio alle strategie di mercato della società ma anche agli obiettivi dei tifosi. Giampaolo è arrabbiato, non rassegnato. E vuole che la squadra getti il cuore oltre l'ostacolo per andare in Europa.