Samp, incontro Ferrero-Giampaolo. E il futuro è più blucerchiato

Il futuro di Marco Giampaolo "è più doriano". Lo scrive Il Secolo XIX oggi in edicola. "Il mio auspicio è restare", ha fatto capire l'allenatore che piace sì al Napoli ma non è in pole position. A breve si incontrerà con Massimo Ferrero "con l'idea di non deludere chi ripone fiducia in te che per me è la cosa più importante e va al di là dei contratti", ha spiegato poi lo stesso Giampaolo.