Samp, intesa per Ilicic. In difesa si balla tra Acerbi e Astori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola offre una panoramica anche sulla Sampdoria, in particolare sulle mosse di Osti e Pradè.I due dirigenti blucerchiati hanno l’intesa con la Fiorentina per Ilicic a 4,5 milioni più 500 mila euro di bonus, ora serve il sì del giocatore. Per l’attacco in ballo Kownacki (‘97, Lech Poznan), in calo Falcinelli. E’ caccia a un difensore: i nomi in ballo sono Acerbi (Sassuolo), che ha un’offerta del Galatasaray, e Astori (Fiorentina).