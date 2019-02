Samp, Jankto: "Mi aspettavo di giocare di più, ma a breve sarò titolare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX: "Sicuramente potevo giocare di più e anche io me lo aspettavo. Però inutile stare a pensarci sopra. Giampaolo propone un calcio nuovo per me e mettiamola così, in questo girone d'andata è un po' come se fossi andato a scuola. Ho imparato molto di quello che chiede. E non è stato facile. Però sono migliorato e sto migliorando. Credo che tra poco conquisterò il posto da titolare. Napoli? Non ho giocato molto dall'inizio, ma tutte partite di un certo peso. A Roma, a Firenze, il derby. Sto aspettando la mia occasione, vediamo se a Napoli mi tocca... Bisogna capire come sta il Napoli in questo momento. Non credo che la sconfitta in Coppa Italia li abbia demoralizzati. E' una squadra fortissima che sta lottando per lo scudetto. Poi giocare contro di loro in trasferta è doppiamente difficile. Ci proveremo. Il nostro calcio può etere in difficoltà chiunque. Anche il Napoli, battuto 3-0 all'andata".