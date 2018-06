Samp, Mikulic verso il ritorno in patria: andrà all'Hajduk

Fonte: calcioslavo.it

Come riferito da Dalmatinski Portal, si profila un ritorno in patria per Bozo Mikulic, terzino classe '97 della Sampdoria. Acquistato dall'RNK Spalato nello scorso mercato estivo, il laterale mancino di difesa non è riuscito ad imporsi in prima squadra a Genova, vedendosi relegato in Primavera, e sarebbe ormai ad un passo dal tornare nella sua città natale, ma stavolta sulla sponda dell'Hajduk. Secondo la testata croata il trasferimento avverrà a costo zero, con il club italiano che si avvarrà però di una percentuale, ancora non ben definita, di guadagno sulla sua futura rivendita.