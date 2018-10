Samp, Murru: "La fiducia intorno a me è cambiata. Vittoria di squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicola Murru, esterno della Sampdoria, ha parlato al termine della vittoria contro l'Atalanta: "Abbiamo conquistato tre punti importantissimi. Questa è la vittoria della squadra: abbiamo sofferto, ma i nostri sforzi collettivi sono stati premiati. La fiducia intorno a me è cambiata e penso che sia cambiata anche la mia testa. Siamo la miglior difesa della Serie A ma non è solo merito di noi difensori: la Sampdoria difende in undici e se il rendimento è positivo è merito di tutti, a partire dagli attaccanti che ci danno una grande mano".