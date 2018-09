Samp, Osti: "Giampaolo ha sistemato la difesa. Defrel tornato quello vero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'io Sport": "5-0 contro il Frosinone? Siamo partiti molto bene in campionato. La sconfitta di Udine ci ha probabilmente dato la sveglia, anche se è stata una sconfitta immeritata. Abbiamo reagito subito e siamo contenti. La gara contro il Frosinone ha dimostrato che i nostri attaccanti vanno in gol con una certa facilità. Al terzo anno questi schemi di Giampaolo sono ancora più oliati e la squadra sta dimostrando di aver assorbito completamente questo modo di giocare che il tecnico pretende. Sabatini? Speriamo di averlo presto tra di noi ancora, la vittoria è dedicata a lui. C'è una grandissima vicinanza anche da parte dei colleghi. Mi auguro vivamente che possa tornare prestissimo. Defrel capocannoniere o Samp come migliore difesa, cosa mi sorprende? Io sono contento per entrambe le cose. Perché abbiamo incassato un solo gol, visti i problemi dell'anno scorso, ma anche per i gol segnati. Defrel lo avevamo cercato anche in passato, fin dai tempi del Sassuolo. Ha avuto una parentesi negativa a Roma, forse per problemi fisici. Si è inserito perfettamente negli schemi di Giampaolo e sta tornando il vero Defrel. Giampaolo pensa di vincere con continuità anche fuori casa? L'anno scorso abbiamo avuto un grande rendimento casalingo e un non buono rendimento fuori casa. Se dovessimo trovare gli stessi risultati casalinghi, anche in trasferta, potremmo toglierci diverse soddisfazioni. Siamo soltanto all'inizio del campionato ed è prematuro fare questi discorsi, ma mi sembra che la squadra sia più inquadrata in difesa rispetto al passato. Dove si può inserire la Samp in questo avvio di stagione? Non ci poniamo mai degli obiettivi all'inizio della stagione perché cambiamo molto e cerchiamo di valorizzare i giovani. Non è giusto porsi degli obiettivi perché non sappiamo quanto tempo ci vuole per ritrovare la quadra. Noi vogliamo restare sempre a sinistra della classifica, pronti per inserirsi nel caso in cui una big marchi visita. La sfida contro l'Inter? E' una grande occasione e una grande vetrina. Sono le partite che ci esaltano. Sappiamo quanto sia forte l'Inter e mi stupisce questo avvio. Si possono ritrovare in qualsiasi momento ma speriamo che aspettino almeno un'altra settimana prima di riprendersi del tutto".