Samp, Osti: "Quagliarella illumina noi come la lanterna illumina Genova"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Osti, ds della Sampdoria, è intervenuto prima del match contro la Spal. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "La sfida contro il Bologna è stata una gara molto importante, ci mancavano punti da qualche partita. Sono arrivati al termine di una gara giocata bene, spero che il periodo di crisi sia passato".

L'obiettivo è il passaggio del turno? "Ci tengo a precisare che questa sera abbiamo la Spal, un avversario di tutto rispetto. È una gara che capita in un momento in cui stiamo meglio, ma pensiamo alla sfida di oggi".

La Coppa Italia può essere un vostro obiettivo? "Credo sia un obiettivo per tanti, arrivare ai quarti sarebbe gratificante per tutti. Ma in questo momento ci sono anche gli impegni in campionato".

Giovani da seguire questa sera? "La Samp mette in mostra i giovani anche in campionato. Oggi gioca qualche calciatore che ha giocato un po' meno, credo sia importante per tutti. I ragazzi hanno la possibilità di mettere in difficoltà il mister nelle scelte. Non vorrei trascurare nessuno, ma Vieira è uno dei ragazzi che abbiamo preso lo scorso anno. Puntiamo molto su di lui".

Cosa è successo dopo Napoli? "Alla lunga si vedono i veri valori. La Samp è una delle squadre che deve collocarsi nelle prime dieci. Se non succede vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. C'è stato qualche incidente di percorso, ma oggi la classifica parla chiaro. Abbiamo davanti delle partite che sulla carta sono più abbordabili. Alla fine di questo mese vediamo quali saranno i punti. Solo allora potremo tirare le somme".

Avete messo un premio gol per Quagliarella? "Io lo dico, sempre illumina la Samp come la lanterna illumina Genova. Un gran campione sia in campo che negli spogliatoi. A Genova ha trovato una seconda giovinezza. Rappresenta il terminale offensivo ideale per Marco Giampaolo".