Samp, Paredes vuole lasciare lo Zenit: blucerchiati alla finestra

Resta di moda il nome di Leandro Paredes per la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il giocatore vorrebbe lasciare lo Zenit ma il club russo vuole monetizzare nel caso in cui sia costretta a lasciar partire il centrocampista. Se però non dovesse farsi avanti nessuno concretamente non sarebbe da escludere l'ipotesi prestito con diritto di riscatto e i blucerchiati restano alla finestra, in attesa di capire l'evolversi della situazione.