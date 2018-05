Samp, Pradé: "Gara condizionata dagli episodi, mancato lo scatto finale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Responsabile dell'Area Tecnica della Sampdoria Daniele Pradé ha parlato ai microfoni di Samp TV dopo la sconfitta di Ferrara: "Abbiamo fatto un ottimo girone d’andata - riporta Sampdorianews.net -. Inoltre abbiamo fatto qualcosa di importante in casa, ma siamo mancati in trasferta. Oggi la partita è stata condizionata dagli episodi: rigore dubbio e doppia ammonizione ci hanno tagliato le gambe. Devo dire però che non mi siamo piaciuti. Abbiamo le idee chiare a livello di società su quello che vogliamo fare. C’è il rammarico per il mancato salto in avanti. Ci è mancato lo scatto finale e ci siamo persi. Dobbiamo analizzare tutto quello che è successo quest’anno e migliorarci