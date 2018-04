Samp, Praet: “Juve interessata? Fa piacere, ma non voglio lasciare Genova”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potevano esserci avversari migliori, per lanciare l’ultimo sprint nella corsa all’Europa, rispetto al muro Juventus, ma Dennis Praet non si tira indietro. In fondo è un po’ nella sua mentalità trasformare le imprese più dure in trampolini di lancio. “Ho bene in mente – afferma alla Gazzetta dello Sport - la sfida dello scorso anno a Torino, la mia prima allo Stadium: rimasi impressionato, oltre che dalla bellezza dell’impianto, anche dallo show con le luci e la musica: non avevo mai visto prima una cosa simile in uno stadio di calcio. Contro i bianconeri sarà dura, visto che sono sempre la miglior squadra d’Italia. Non posso scordare i primi venticinque minuti in cui ci aggredirono in un modo incredibile. Juve interessata a me? L’ho letto. L’interessamento di squadre forti fa piacere, significa che sto giocando bene, ma io adesso penso solo alla Sampdoria. Ora non ho in programma di lasciare Genova”.