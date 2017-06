Samp, rabbia Giampaolo: il tecnico insoddisfatto per i tanti addii

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola racconta della rabbia di Marco Giampaolo che avrebbe disertato la riunione coi vertici blucerchiati in programma lunedì a Milano. Tante le uscite per il club, da Schick a Skriniar, da Fernandes a Muriel. L'allenatore non sarebbe soddisfatto delle uscite anche se in arrivo ci sarebbero, oltre a Ilicic e Caprari, anche Chiriches dal Napoli.