Samp, Ramirez: "Chiellini ha la garra charrua. Mio Uruguay come la Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' Gaston Ramirez la garra charrua della Sampdoria? A rispondere è lo stesso calciatore uruguaiano che, attraverso La Gazzetta dello Sport, ha detto: "Ci sto provando... Quest’anno ho perso Torreira. Però, con Barreto (paraguaiano, ndr) cerchiamo di trasmettere questo messaggio alla squadra: quando in Uruguay usiamo questo termine, intendiamo dire che finché c’è tempo, nulla è deciso, devi sempre provarci, anche se il tuo avversario è più forte. Nel calcio devi andare oltre: soffrire tutti insieme, lasciando la vita sul campo. Con l’Uruguay non è mai finita. Se lei guarda il mio Paese su una carta geografica, è piccolissimo rispetto, ad esempio, all’Argentina, ma non conosciamo la paura. Un esempio di squadra simile, in Italia, è la Juventus, dove non credo ci sia un giocatore che ti regala qualcosa. Chiellini ha la garra charrua: è uruguaiano nello spirito, potrebbe giocare nella nostra Nazionale".