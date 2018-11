Samp, Ramirez: "Era rigore, ma mettiamoci la faccia in questo momento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match contro la Roma Gaston Ramirez ha commentato ai microfoni di Samp TV: "Secondo me era rigore, lui mi tocca e io che posso fare lì, dentro l’area? Mi spiace, hanno valutato così pur avendo uno strumento in più: anche gli arbitri sbagliano. Ma andiamo avanti. Dobbiamo metterci la faccia in questo momento difficile, dobbiamo credere in quello che sappiamo fare. Insomma, dobbiamo fare meglio noi e basta. A prescindere dagli altri. Abbiamo perso e quindi vorremmo subito tornare in campo, ma invece la sosta sarà importante per recuperare. Il derby? Sarà una bella sfida, vogliamo arrivarci cattivi e ritrovare la fiducia".