vedi letture

Samp, Ranieri: "Le voci societarie? Siamo in una bolla, non ci scalfisce nulla"

Conferenza stampa di Claudio Ranieri dove il tecnico della Sampdoria ha parlato anche delle voci societarie. "Noi siamo in una bolla ermetica. Non ci scalfisce nulla. Noi siamo la Sampdoria che va in campo, non quella del centro decisionale ed economico. Noi dobbiamo rendere conto sotto l'aspetto calcistico".