© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato - tra le altre cose - anche di alcuni singoli: "Tanti gol subiti nei primi minuti? E' molto strano perchè io chiedo nei primi minuti di essere determinati. Dobbiamo continuare a lavorare sulla nostra mentalità e sulla nostra intelligenza per capire cosa non quadra ma sicuramente questa prima mezzora dove prendiamo tanti gol non va bene".

Come si sono inseriti La Gumina e Yoshida?

"La Gumina e Yoshida non possono essere già pronti ma La Gumina conosce le difficoltà del calcio italiano. Yoshida mi sembra un ragazzo molto sveglio".