Samp, Regini prima della Juve: "Qua per fare qualcosa di straordinario"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vasco Regini, difensore della Sampdoria, ha parlato a JTV prima della gara con la Juventus: "Veniamo qua per fare qualcosa di straordinario: cercare di strappare un risultato positivo in questo stadio, dove la Juve ha dei grandissimi numeri. Sappiamo che è difficile, ma ci giochiamo le nostre possibilità al 100%. Mi aspetto la Juventus di sempre, forte, che vorrà fare risultato, ma noi siamo venuti qua per portare a casa un risultato positivo".