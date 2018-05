Samp, retroscena Giampaolo: no al Bologna per il dopo Donadoni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Interessante retroscena su Marco Giampaolo raccontato dai colleghi di Tuttosport. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, avrebbe detto di no alla corte del Bologna. Pochi giorni fa, lunedì scorso per la precisione, il tecnico della Sampdoria avrebbe rifiutato la corte della società di Joey Saputo che lo aveva messo con forza nel mirino per prendere l'eredità di Roberto Donadoni.