Samp, Romei: "Giampaolo non rischia. Quagliarella-Praet rinnovano"

Tantissimi i temi trattati dal numero due della Sampdoria, Antonio Romei, nell'intervista al Secolo XIX. Si inizia, chiaramente, dalla situazione della squadra e dalla panchina di Giampaolo: "Per il mister non vorrei nemmeno toccare il tasto fiducia. E' il primo scontento e sa come uscirne. Quagliarella? Troveremo una soluzione, lui ha espresso il desiderio di restare qui. Anche con Praet stiamo negoziando e anche in questo caso sono ottimista: troveremo il modo". Chiusura sullo stadio: "Al Ferraris abbiamo l'urgenza di iniziare i lavori. Abbiamo chiesto il rpolungamento della concessione".