© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Saponara, protagonista assoluto del finale pirotecnico tra Lazio e Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio: "È stato bellissimo, eravamo abbattuti dopo il rigore, però su questa palla lunga ci ho creduto perché ho visto che Ekdal è andato a spizzare (l'autore dell'assist è in realtà Kownacki, ndr). Ad occhi chiusi ho fatto il pallonetto, non sapevo cosa fare ed è andata bene. Nella ripresa siamo stati rinunciatari, abbiamo pagato la loro aggressività. C'è stata un po' di fortuna, non dobbiamo negarlo, però a volte bisogna seguire l'energia. Dopo il gol sono andato dai tifosi, mi hanno sballottato anche le mutande, ma questa è la gioia di un gol".