Samp, sorpasso Di Francesco all'ultima curva: la volata sta per finire

Chi siederà sulla panchina della Sampdoria? Ancora presto per dirlo con sicurezza ma gli scenari si stanno delineando. Quello che è certo è che la situazione per quanto riguarda il prossimo allenatore dei blucerchiati è facilmente riconducibile a quello di un arrivo di una corsa ciclistica, dove due fuggitivi si sono staccati dal gruppo e si stanno dirigendo verso il traguardo. Lo striscione dell'ultimo chilometro è già passato da un po’, adesso si tratta solo di spingere sui pedali e tagliare il nastro per primi.

Di Francesco avanti - I due in corsa erano, e lo sono fino alla stesura del comunicato ufficiale che metterà fine ai dubbi, Stefano Pioli ed Eusebio Di Francesco. Il primo aveva già l’accordo con il presidente Ferrero, ha già visitato le strutture di Bogliasco e attende la decisione decisiva da parte della società. Il secondo è stato il sogno del patron dei liguri, ma nella serata di ieri c'è stato lo scatto, forse, finale in favore dell'ex Sassuolo e Roma. Un sorpasso all'ultima curva. Il tempo stringe e la fine di giugno si avvicina. La decisione sta per essere presa.

Giampaolo deve rescindere - Prima però va risolto il contratto con Marco Giampaolo. Il tecnico è ormai promesso al Milan e, forse già da oggi, potrebbe liberarsi dalla Samp. Nella giornata di ieri il presidente Ferrero aveva tagliato corto al suo arrivo in Lega affermando che non aveva ancora incontrato il tecnico di Bellinzona. La situazione ha preso ormai i toni di un giallo ma la sensazione è che presto si arriverà ad una soluzione, senza indennizzo da parte del club rossonero, con Giampaolo che potrà accasarsi nel suo nuovo club liberando così il posto per il vincitore della volata.