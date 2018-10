Samp sprecona, reti bianche dopo il primo tempo contro il Sassuolo

Inter, si teme un lungo stop per Nainggolan: "Dovevo morire?"

Juventus, CR7 in conferenza alla vigilia della sfida al Man United

Milan-Betis, l'olandese Nijhuis designato per la sfida di San Siro

Albertini sul Milan: "Donnarumma distratto. Pochi palloni per Higuain"

Lazio, problema in allenamento: si ferma Valon Berisha

Juventus, i convocati: solo 3 centrocampisti per Allegri

Mazzola: "Inter, vittoria meritata. Donnarumma non è pronto"

Juventus, confermato l'infortunio per Mandzukic: stop di 15-20 giorni

Milan, Higuain non balla il tango: la solitudine del numero 9 rossonero

Roma, i convocati: tornano De Rossi e Kolarov. Out Pastore

Parma, lavoro personalizzato per Grassi. Terapie per Dimarco

Torino, sessione di scarico con defaticante per chi ha giocato ieri

Si chiude senza reti il primo tempo di Sampdoria-Sassuolo, sfida del monday night che chiude il nono turno di Serie A: una gara divertente, giocata ad alti ritmi dalle due formazioni in cui la prima chances è toccata al Sassuolo e tutte le successive ai padroni di casa. La più clamorosa la fallisce Defrel, pescato da un bel lancio di Murru a tagliare il campo, ma prima era stato Ramirez a concludere male su invito di Quagliarella e successivamente, sempre su invito del capitano, Barreto sparacchia su Consigli. Sampdoria sicuramente più quadrata e pericolosa, ma anche la manovra del Sassuolo, sempre palla a terra e in verticale, ha saputo farsi apprezzare.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy