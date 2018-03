Samp, su Duvan Zapata c'è l'ombra dell'Atl.Madrid: affare da 30mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli lo ha ceduto a cuor leggero dopo il prestito biennale all'Udinese, ora la Sampdoria potrebbe ulteriormente ringraziare il club azzurro per l'affare chiuso durante la scorsa estate. Duvan Zapata, infatti, fa gola a diversi club per l'estate e tra questi l'Atletico Madrid. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che l'operazione si può concludere sulla base di 30 milioni, per la Società del presidente Massimo Ferrero si tratterebbe di una grande plusvalenza.