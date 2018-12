Samp, Tonelli: "Obiettivo fissato: almeno l'Europa, possiamo farcela"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Accostato in estate anche al Parma, il difensore Lorenzo Tonelli è approdato invece in blucerchiato. Intervenuto ai microfoni di Sky, alla vigilia di Sampdoria-Parma, ha così analizzato la gara di Marassi: "Sinceramente non mi aspettavo un inizio di campionato così da parte del Parma, hanno dimostrato di poterci stare ampiamente, sarà una partita molto dura dal punto di vista fisico perché il Parma è una squadra che lotta su ogni pallone, vive di ripartenza e quindi sarà una partita molto dura. Ma ogni gara è un’occasione per fare un regalo a noi stessi e ai tifosi, anche all’allenatore quando parlo di noi includo anche lui ovviamente. Giampaolo è sempre il solito meticoloso e lavoratore, nel lavoro che fa io mi ci ritrovo molto bene l’ho già detto più volte: per me è motivo di orgoglio che lui mi abbia voluto qui. Non ci siamo ancora espressi al 100%, dobbiamo trovare una nostra dimensione e porci un obiettivo ben fissato che secondo me deve essere comunque riuscire ad arrivare in Europa o comunque lottare per l’Europa, perché abbiamo qualità e potenzialità per farlo. Poi non dico che sia un obiettivo fondamentale, però dobbiamo provarci”.