Samp, Tonelli: "Puntiamo all'Europa. A Napoli periodo difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Tonelli, nuovo difensore della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato: "Arrivo a Genova dopo due anni non felicissimi a Napoli, a causa delle condizioni fisiche e perché ho giocato poco e ho trovato poco spazio. C'è grande voglia di riscatto e di mettermi in gioco. Durante gli ultimi due anni e mezzo ci sono stati vari contatti con la Samp, soprattutto nell'ultima finestra di mercato invernale ero molto vicino, poi non si è fatto più nulla. Ho voluto fortemente questa opportunità, soprattutto perché qui c'è mister Giampaolo con cui ho un grande rapporto. Apprezzo il suo modo di lavorare sulla difesa, a Empoli abbiamo fatto una grande annata e sono felice di ritrovare i suoi metodi. Ringrazio il direttore e il Presidente, che mi hanno scelto perché evidentemente credono nelle mie qualità. Le reti? Se hai fortuna e bravura nel credere che capiti l'occasione giusta sono un valore aggiunto, ma il mio compito è evitare che gli avversari segnino. Spero comunque di regalare qualche gioia ai tifosi. Sono felice di ritrovare Rafael, Regini e Saponara, giocatori a cui sono molto legato. Con Vasco ho un bellissimo ricordo a Empoli, Riccardo lo conosco da quando avevo 17 anni e abbiamo condiviso tante esperienze, per me è come un fratello. Derby? Ne ho subito sentito parlare appena arrivato qui, non ne ho mai giocati e immagino che sia importante per la tifoseria. Sarà una partita che prenderemo a cuore. Obiettivi? Giocare il più possibile dopo 2 anni in cui ho giocato poco. Poi speriamo di arrivare in Europa, abbiamo le potenzialità per farlo".