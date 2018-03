Samp, torna la pace tra Ferrero e Giampaolo: ieri l'incontro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna la pace fra Marco Giampaolo e Massimo Ferrero. Secondo quanto riferito da Tuttosport, dopo gli attriti dei giorni scorsi, nati dalle dichiarazioni del tecnico, ieri è andato in scena un incontro fra i due. Già concordato e nulla di clamoroso, ma che è servito per riportare la tranquillità e fare quadrato in vista dello sprint finale.