Samp, Viviano: "I 4 rigori parati? Studio, fortuna e statistica"

Il portiere della Sampdoria Emiliano Viviano ha parlato a Sky Sport delle ottime statistiche sui calci di rigore. Quest'anno il numero uno blucerchiato ne ha parati già 4: "Non so se sono più forte rispetto al passato, è questione di fortuna e statistica. Si cercano di studiare gli avversari al meglio, di capire le caratteristiche e poi servono istinto e fortuna. Studiare uno come Icardi e Totti è complicato, la casistica è ampia. Il fattore psicologico conta tanto così come la tempistica, è importante aspettare l'ultimo secondo. Il rigore più difficile? Il più difficile non lo so, i più importanti i due consecutivi con Sassuolo e Lazio dello scorso anno".