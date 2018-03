Sampaoli su Higuain: "Può consacrarsi come uno dei migliori al mondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In conferenza stampa prima della gara con l'Italia il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ha parlato di Gonzalo Higuain: "Lo vedo migliorato e il Mondiale lo può consacrare per quello che è, cioè uno dei migliori attaccanti al mondo. Se mentalmente arriverà come è adesso, per quello che sta mostrando, ci saranno buone possibilità che l'Argentina abbia uno dei migliori reparti offensivi del mondo".