Sampaoli su Icardi: "Seleccion diversa dall'Inter. Ma non lo escludo"

Mauro Icardi e l'Argentina, un amore per il momento non ancora sbocciato. Del capitano dell'Inter ha così parlato il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli: "Non lo escludo in vista del Mondiale. Mi inorgoglisce il fatto che sia argentino, ma fra un club e la Nazionale c'è grande differenza. Siamo allenatori, dobbiamo prendere decisioni e il tempo nella Nazionale, anche per adattarsi, non è molto".