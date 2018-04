Sampdoria, al via il rush finale: quattro partite che valgono un sogno

Dal corrispondente a Genova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La speranza è ancora accesa. Tre punti separano la Sampdoria dal Milan settimo in classifica, posizione che potrebbe garantire l’accesso alla prossima Europa League solo nel caso in cui la Juventus dovesse vincere la Coppa Italia. La squadra di Marco Giampaolo non sta attraversando un ottimo momento di forma. Troppi gol incassati e sconfitte evitabili hanno fatto perdere punti importanti ai blucerchiati. Va comunque sottolineato il processo di crescita e di miglioramento della posizione rispetto all’anno precedente, oltre a diverse soddisfazioni che la squadra ha dato ai propri tifosi. Sull’altro piatto della bilancia vanno messe gare giocate sottotono e che hanno fatto crescere l’amaro in bocca.

INIZIA IL RUSH FINALE - Meno quattro alla conclusione del campionato. Quattro partite dove la Samp si gioca tutto. Si parte domenica pomeriggio con il Cagliari al “Ferraris”, con la società che ha chiamato a raccolta i propri sostenitori per cercare di raggiungere l’obiettivo finale. Sulla strada dei blucerchiati ci sarà, nell'ordine, l’ex mai dimenticato Beppe Iachini con il suo Sassuolo al Mapei Stadium, il gran finale al “Ferraris” contro un Napoli lanciassimo e per chiudere al “Mazza” di Ferrara la SPAL. Quattro gare da cui ottenere il massimo possibile per non avere rimpianti.

OSTI E ZAPATA - Sul momento dei blucerchiati si è espresso a margine del Premio Gentleman Liguria 2018, il ds Carlo Osti: “Non ho mai parlato di obiettivo Europa ma ho affermato che la Samp partiva per fare il meglio possibile. Abbiamo già fatto più punti rispetto all'anno scorso e nelle ultime quattro cercheremo di migliorare e crescere, anche se non sarà facile. Gli obiettivi non devono essere sbandierati ma solo raggiunti. Resta una stagione più che positiva: ho detto che pensavamo che questa squadra fosse da settimo/decimo posto e siamo in quella zona della classifica”. Anche Duvan Zapata si è soffermato sulla situazione della Samp: “Siamo tutti concentrati per queste quattro gare che mancano. Europa? Sono più preoccupato per quello che possiamo fare noi, non dalle nostre avversarie. Noi ci crediamo ancora. Finché ci sarà una minima possibilità, manterremo la fiducia e la voglia di vincere”.