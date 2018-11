Sampdoria, Alex Ferrari e Tavares possono partire a gennaio

Arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto dal Bologna, il difensore della Sampdoria Alex Ferrari potrebbe esser ceduto a titolo temporaneo a gennaio: il calciatore modenese non è mai stato utilizzato da Marco Giampaolo e, per questo motivo, è nella lista dei partenti. Addio possibile anche per Junior Tavares: classe '96, il centrale di difesa brasiliano è arrivato in estate dal San Paolo.