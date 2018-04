Sampdoria, ancora incerto il futuro di Osti e Pradè

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro ancora da scrivere per Carlo Osti e Daniele Pradè. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX i contratti dei due dirigenti blucerchiati sono in scadenza, ma ancora non è stato deciso niente per quanto riguarda il loro futuro. Ferrero, dopo essere stato lontano per impegni di lavoro, la prossima settimana settimana sarà a Genova per diverso tempo. C'è tempo quindi per incontrare Osti e Pradè per confrontarsi per la prima volta su programmi futuri e attribuzione dei ruoli.