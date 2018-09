Sampdoria, Audero: "Vittoria con il Napoli ci caricato per riconfermarci"

Se la Sampdoria ha attualmente la miglior difesa della Serie A con una sola rete incassata, il merito è anche del portiere Emil Audero che per la seconda partita consecutiva ha mantenuto la porta inviolata. L'estremo difensore ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la netta vittoria per 5-0 in casa del Frosinone: "Abbiamo reagito alla prima sconfitta immeritata con l'Udinese, nell'ultima in casa con il Napoli abbiamo dato belle risposte, oggi serviva riconfermarsi. Era giusto vincere e in questo modo è ancora più bello".

Sulla carica psicologica dopo la vittoria con il Napoli. "Ci ha dato tanta carica, era doveroso riscattarsi e quando lo fai con una squadra come il Napoli ti dà energia. Oggi dopo il gol abbiamo sbagliato ad abbassarci troopo ma poi siamo stati bravi a mantenere il nostro gioco. Siamo riusciti a fare cinque gol, la partita ha preso un altro tono, l'importante era non cedere alle loro iniziative".

Sul gioco che riparte dal portiere. "E' la nostra filosofia, mister Giampaolo ci chiede di partire da dietro, quando ci sono spazi e condizioni lo faccio".