Sampdoria, Barreto: "Ho preso una botta ma niente di grave"

La Sampdoria non si ferma più e il Frosinone è scomparso: 3-0 dei bluerchiati, a segno Gregoire Defrel. Azione solitaria dell'attaccante francese, che riceve da Andersen sul centro destra, si accentra, supera Krajnc praticamente senza opposizione dell'ex di turno e dal limite insacca...

Parma, D'Aversa: "Tre anni fa eravamo in D. Ora pensiamo a salvarci"

Serie A, la classifica. Il Napoli con la Juve, ma con una gara in più

Juve, Allegri sull'U23: "Giocare in C è formativo, hanno grandi valori"

Insigne, 50esimo gol in Serie A. Fiorentina terza vittima preferita

Fiorentina, Pioli: "Avevamo le qualità per essere ancora più pericolosi"

I due volti di Insigne. Perché in Nazionale è un altro giocatore?

Frosinone-Sampdoria 0-1, subito in gol Quagliarella. Errore di Brighenti

Napoli, Maksimovic: "Con Ancelotti non solo undici titolari"

Dt Fiorentina: "Pjaca? Decide il mister. Non parlo di arbitri"

Frosinone-Samp, 0-1 al 45'. I ciociari reagiscono ma per ora decide Quaglia

Beneforti: "Inter, se non è crisi poco ci manca"

Al termine del primo tempo della sfida tra Frosinone e Sampdoria, con i blucerchiati in vantaggio per 0-1, il centrocampista Egdar Barreto ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Sapevamo che il Frosinone avrebbe reagito, ma stiamo facendo una buona prestazione. Ho preso una botta, ma niente di che", ha detto il giocatore della Samp.

