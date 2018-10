© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Retrocessione in Nations League per la Polonia di Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria che ha parlato a sport.se.pl: "Era una partita prestigiosa, l'Italia è una nazionale forte. Io gioco nel campionato italiano ed è noto che mi sarebbe piaciuto tornare a Genova a testa alta. Avrei potuto farlo dopo la prima partita a Bologna, quando tutti si sono congratulati con noi per un buon risultato e hanno detto che eravamo stati i migliori e avremmo dovuto vincere. Penso che dopo questo incontro tutti diranno qualcos'altro. Ci dobbiamo lavorare su. Contro queste squadre tutti vorremmo giocare ogni giorno. Gli italiani erano contenti di essere rimasti nella Lega A e di essere rimasti nell'élite. Sono in un pieno momento di ricostruzione".