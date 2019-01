© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rientro da titolare di Bartosz Bereszynski dopo lo stop per infortunio non poteva essere più positivo: schiantata l'Udinese con un rotondo 4-0, e balzo in classifica che vale il momentaneo quinto posto. Il terzino polacco, con un messaggio su Instagram, ha voluto esprimere la propria soddisfazione: "Sono contento per mio ritorno in squadra e per grande vittoria Forza Sampdoria ! #grande #squadra #seriea#italia #win #forza @unionecalciosampdoria".