Andrea Bertolacci, nuovo centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei blucerchiati dopo il pareggio ottenuto con la Roma: "Devo dire un grazie, veramente . Non me lo aspettavo proprio un ritorno così. Vorrei solo essere giudicato in campo, ecco tutto. Questo, sia a livello personale che non, deve primo segnale di una lunga striscia. Ho una grande voglia di rivalsa, ho voglia di aiutare questo gruppo. C’è fiducia da parte mia. Sono contento per i sacrifici che ho fatto per essere pronto. Devo dire di aver avuto sensazioni positive. Mi mancava la Serie A, avevo voglia di non far sfuggire l’occasione. È un punto di partenza, per me e per la squadra. Con lo spirito visto contro la Roma possiamo risalire".