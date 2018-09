Sampdoria, Caprari: "Bella partita con la Fiorentina. Inter? Sarà dura"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il gol segnato ieri sera contro la Fiorentina, Gianluca Caprari ha rilasciato qualche dichiarazione a Samp TV. Ecco le sue parole: "E' stata una bella partita. Nel primo tempo hanno avuto molte occasioni loro, noi abbiamo meritato nel secondo tempo. Il gol? Sentivo Murru che mi chiamava palla alle spalle ma avevo la palla sul destro, sono rientrato e ho calciato bene sul secondo palo. Voglio continuare su questa strada per giocare il più possibile. Inter? Affronteremo una squadra forte, li abbiamo visti contro il Tottenham. Dobbiamo essere bravi e giocare come facciamo sempre qui, a Marassi. Il pubblico sarà il nostro dodicesimo uomo in campo".