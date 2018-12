Sampdoria, Caprari sfida la Lazio: "Da ex romanista una sfida speciale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria ed ex della Roma, se vincerà il ballottaggio con Defrel andrà alla ricerca del primo gol alla Lazio in serie A: "Ho vestito i colori giallorossi a partire dai 10 anni. In quel periodo avevo il poster di Totti in camera. Il capitano è stato un punto di riferimento. Ho avuto la fortuna di ammirarlo da vicino e di giocare qualche partita assieme a lui. In A non ho mai segnato contro la Lazio? Ricordo molte vittorie con le giovanili: un vittoria per 7-1, ne segnai due. Se conto di riprovarci con Quagliarella al fianco? E' un campione eccezionale. Per me, contro la Lazio, è importante riuscire a far risultato. Cosa penso della Lazio? Davanti hanno una garanzia: Immobile segna sempre. Ciro è fortissimo, a Pescara ci divertimmo molto, sotto la guida di Zeman. Con noi c'erano anche Insigne e Verratti. A centrocampo, lo scorso anno, Milinkovic Savic è stato uno dei giocatori più forti del campionato. La difesa, ultimamente, sta concedendo qualcosa agli avversari e noi dovremo cercare di sfruttare quest'aspetto. Non dobbiamo avere paura: sarebbe bello ripetere la partita vinta a fine gennaio, all'Olimpico, contro la Roma", alcune delle parole dall'intervista concessa a Il Messaggero.