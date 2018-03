Sampdoria, Caprari: "Una gara nata storta, commessi troppi errori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chiamato a commentare la domenica nera della Sampdoria allo “Scida”, Gianluca Caprari al sito ufficiale dei blucerchiati ha detto: "Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, ma si è messa male fin dalle prime battute. Una gara nata storta. Abbiamo commesso tanti errori e non siamo stati la solita Sampdoria. A volte dovremmo cercare di sporcare anche noi la partita, anche se non è molto nelle nostre corde".