Sampdoria, chiarimento tra Quagliarella e Giampaolo

Chiarimento in casa Sampdoria tra Fabio Quagliarella e Marco Giampaolo: l'attaccante non aveva gradito la sostituzione contro la Fiorentina, Il Secolo XIX spiega come il caso sia rientrato. Probabilmente Quagliarella, a quota 129 gol in Serie A, si è scusato con il tecnico e i compagni, allenandosi chiaramente senza problemi.